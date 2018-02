Por Máxima, 12:00

O filme Escolhe tu! (You Choose) conta a história de Juliette que, aos 40 anos, ainda pede ao pai e às duas melhores amigas para escolher tudo por ela. Quando a sua vida amorosa cruza a de Paulo, juntamente com a de Stephen, ambos charmosos e tão diferentes um do outro, forçosamente, o coração de Juliette balança. E pela primeira vez, ninguém poderá decidir por ela.





Temos para oferecer 15 convites duplos destinados à antestreia do filme em Lisboa (UCI, El Corte Inglés - Sala 9) e 15 convites duplos destinados à antestreia do filme em Gaia (UCI Arrábida Shopping - Sala 16) no dia 7 de março às 21h30.



Para se habilitar a ganhar responda corretamente: quem é o realizador deste filme? Envie a sua resposta com indicação de dados pessoais (nome, contacto, morada) e preferência da sessão. Envie a sua resposta até dia 5 de março para redaccao@maxima.cofina.pt . Boa sorte!