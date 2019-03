Passatempo Filme Dumplin: Miss XL

, em conjunto com a NOS, vai oferecer convites duplos para a antestreia do filme. São 5 convites duplos para o cinema NOS Colombo, em Lisboa, e mais 10 convites duplos para o cinema NorteShopping, em Vila Nova de Gaia. Ambos para dia 19 de março, às 21h30.O filme conta a história da jovem Willowdean Dickson (Danielle Macdonald), a viver no Texas com a mãe. Willow tem problemas de auto-estima, e a situação não é ajudada pela pressão imposta pela mãe, Rosie (Jennifer Anniston), uma antiga rainha de concursos de beleza, que trata a filha por Dumplin e pouco tem em comum com ela. Com o objectivo de agitar águas e aborrecer a mãe, Willowdean inscreve-se no concurso de beleza para adolescentes que Rosie está a organizar. Mas para grande surpresa sua, Will é apoiada por outras raparigas, que querem participar nesta "revolução de saltos" e mostrar ao mundo que a beleza vem de dentro.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Que atriz interpreta Willowdean?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 19 de março às 23h59 com o assunto "Dumplin: Miss XL - Lisboa" ou "Dumplin: Miss XL - Gaia" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).