Passatempo Filme Dor e Glória

Por Máxima, 16:30

Dor e Glória, o filme que encerra uma trilogia (depois de A Lei do Desejo, 1987, e Má Educação, 2004) narra uma série de reencontros de Salvador Mallo, um veterano realizador de cinema no seu declínio. Dor e Glória fala da criação, da dificuldade de separá-la da vida e das paixões que lhe dão sentido e esperança. Na recuperação do seu passado, Salvador encontra a urgente necessidade de narrá-lo e, nessa necessidade, encontra também a sua salvação.

A Máxima, em conjunto com a Pris Audiovisuais, vai oferecer 10 convites duplos para cada sessão (Lisboa e Porto) destinados à antestreia do filme Dor e Glória. A antestreia será realizada na quarta-feira, 4 de setembro, às 21h30, no cinema UCI El Corte Inglés, em Lisboa (sala 9) e no mesmo dia, à mesma hora, no cinema UCI Arrábida Shopping, em Gaia (sala 16). Para se candidatar, responda à pergunta:

Onde nasceu o realizador Pedro Almodóvar?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 30 de agosto às 23h59 com o assunto "Dor e Glória" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).