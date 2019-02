Passatempo filme ‘Bucha & Estica’

Por Máxima, 10:00

A Máxima, em conjunto com a PRIS Audiovisuais, vai oferecer convites duplos para a antestreia do filme Bucha & Estica, nomeado para os Globos de Ouro (Melhor Ator para John C. Reilly) e para os BAFTA (Melhor Filme Britânico, Melhor Ator para Steve Coogan e Melhor Maquilhagem e Cabelo). São 10 convites duplos para o cinema UCI El Corte Inglés, em Lisboa, e mais 10 convites duplos para o cinema UCI Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia. Ambos para a quarta-feira, 27 de fevereiro, às 21h30.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Quais atores interpretam a dupla Bucha & Estica?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 25 de fevereiro às 23h59 com o assunto "Bucha & Estica - Lisboa" ou "Bucha & Estica - Gaia" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

© Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall © Nick Wall



Bucha & Estica

Sobre o filme

Bucha & Estica, a dupla de comediantes mais amada do mundo, ganha uma elogiada homenagem neste novo filme de Jon S. Baird (Lixo), com argumento de Jeff Pop (Filomena) e maravilhosas interpretações de Stece Coogan (como Laurel) e John C. Reilly (como Hardy). O filme retrata a digressão de despedida da eterna dupla, por Inglaterra, em 1953. Diminuídos pela idade e com a sua era de ouro como os reis da comédia de Hollywood a decair, eles enfrentam um futuro incerto. Enquanto percorrem o país, hospedam-se em locais cujo nível de atendimento está longe do glamour de outras épocas. Mas eles sempre foram capazes de fazer o outro rir e como o charme e a beleza das suas performances brilham em palco, as suas plateias riem-se com eles e conseguem assim conectar-se com adoráveis legiões de fãs, antigos e novos.

A digressão torna-se um sucesso, mas mesmo assim Bucha & Estica não conseguem esquecer o passado maravilhoso de Laurel e Hardy; e os longos fantasmas enterrados, juntamente com a saúde frágil de Oliver, começam a ameaçar a sua preciosa parceria. Um retrato do mais terno e doloroso dos casamentos criativos começa a desdobrar-se à medida que a dupla, consciente de que pode estar a aproximar-se do seu canto de cisne, tenta redescobrir o quanto eles significam um para o outro.

Bucha & Estica é um filme humano, honesto e verdadeiro sobre duas das mais amadas figuras da história do cinema, que tiveram muito sucesso mas também muitos dissabores ao longo da carreira, que envelheceram mas conseguiram, acima de tudo, que a magia entre os dois nunca se dissipasse.