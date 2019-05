Passatempo filme ‘Aladdin’

Por Máxima, 13:28

A Máxima, em conjunto com a NOS Audiovisuais, vai oferecer convites duplos para a antestreia do filme Aladdin, da Disney, realizado por Guy Ritchie e protagonizado por Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott. São 5 convites duplos para o cinema NOS Colombo, em Lisboa, e mais 5 convites duplos para o cinema NOS Mar Shopping, em Matosinhos. Ambos para esta quarta-feira, 22 de maio, às 21h30, na versão legendada, sala IMAX.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual ator interpreta o carismático Génio?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 21 de maio às 23h59 com o assunto "Aladdin - Lisboa" ou " Aladdin - Porto" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

Sobre o filme

Uma emocionante e vibrante adaptação em imagem real do clássico de animação da Disney, Aladdin é o entusiasmante conto do charmoso ladrão Aladdin, da corajosa e determinada Princesa Jasmine e do Génio, que poderá ser a chave para o futuro deles. Realizado por Guy Ritchie, que traz o seu toque único de ritmo e ação à cidade portuária ficcional de Agrabah, o argumento é de John August e Ritchie, baseado em Aladdin da Disney.

O filme é protagonizado por Will Smith como o carismático Génio; Mena Massoud no papel do malandro charmoso, Aladdin; Naomi Scott como Jasmine, a linda e determinada princesa;?Marwan?Kenzari enquanto Jafar, o poderoso feiticeiro; Navid Negahban no papel do Sultão, preocupado com o futuro da sua filha; Nasim Pedrad enquanto Dalia, a melhor amiga da Princesa Jasmine, confiante e de espírito-livre; Billy Magnussen como o bonito e arrogante Príncipe pretendente Anders; e Numan Acar no papel de Hakim, o braço direito de Jafar e capitão da guarda do palácio.

O vencedor de 8 Óscares, Alan Menken é o responsável pela banda-sonora, que inclui novos temas das canções originais de Menken, com letra de Howard Ashman e Tim Rice, e duas novas canções escritas por Menken e pelos compositores Benj Pasek e Justin Paul. A equipa criativa que ajudou a trazer Agrabah à vida, essencialmente filmada em Londres e nos espantosos desertos de Jordânia, é composta pelo director de fotografia, Alan Stewart, pela designer de produção, Gemma Jackson e o designer de Guarda-Roupa, Michael Wilkinson.

Aladdin estreia nos cinemas nacionais a 23 de maio.