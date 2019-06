Passatempo filme ‘A Primeira Purga’

Por Máxima, 28.06.2019

A Máxima, em conjunto com a Comic Con Portugal e a TVCine & Séries, vai oferecer 10 convites duplos para a antestreia do filme A Primeira Purga. Esta será a única exibição no cinema antes da estreia da longa-metragem no canal TVCine 4. A antevisão será realizada na quarta-feira, 3 de julho, às 20h30, no cinema NOS Colombo, em Lisboa. Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual é o nome do novo partido político retratado em A Primeira Purga?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 1 de julho às 23h59 com o assunto "A Primeira Purga" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 2 de julho. Fique atento!

Sobre o filme

Quando um novo partido político, o, ascende ao poder, é anunciada uma nova experiência social. São 12 horas sem lei, em que o governo incentiva as pessoas a perderem toda e qualquer inibição. A participação não é obrigatória, mas como estímulo, são oferecidos 5 mil dólares a quem ficar na cidade, entre outros prémios para quem participa. Esta é a prequela de uma das maiores sagas de terror, que testemunha o nascimento de umas das mais assustadoras tradições americanas, considerada a melhor derivação desde o original de 2013. A Primeira Purga tem estreia dia 9 de julho, terça-feira, às 23h no TVCine 4.