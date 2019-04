Passatempo filme ‘A Grande Viagem (Big Trip)’

Por Máxima, 11:55

A Máxima, em conjunto com a PRIS Audiovisuais, vai oferecer convites duplos para a antestreia do filme A Grande Viagem (Big Trip), do argumentista de Madagáscar e do produtor gráfico de Animais Unidos Jamais Serão Vencidos. São 15 convites duplos para o cinema UCI El Corte Inglés, em Lisboa, e mais 15 convites duplos para o cinema UCI Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia. Ambos para o sábado, 20 de abril, às 11h.

Para se candidatar, responda à pergunta:

Quem decide organizar uma expedição para entregar a encomenda aos verdadeiros pais do panda?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 17 de abril às 23h59 com o assunto "A Grande Viagem - Lisboa" ou "A Grande Viagem - Gaia" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

Sobre o filme

A Grande Viagem (Big Trip) é uma história incrível que começa quando uma cegonha carteiro entrega por engano uma encomenda com um panda bebé, no destino errado. Ela confunde o endereço do panda com o endereço do urso. E agora, o urso Mic-Mic que detesta confusão e faz sempre todas as coisas muito certinhas, decide organizar uma expedição para entregar a encomenda aos verdadeiros pais do panda. O seu aventureiro e inquieto vizinho, Oscar, a lebre, convence-o a ser o seu companheiro nesta aventura inesquecível. Pelo caminho, encontram-se com Duke, o Pelicano, Janus, o lobo medricas, Amur, o romântico Tigre, e enfrentam enormes perigos e provações. Será que eles vão conseguir entregar a encomenda no destino certo?

Do argumentista de Madagáscar e do produtor gráfico de Animais Unidos Jamais Serão Vencidos, chega a divertida aventura para toda a família A Grande Viagem, com as vozes de Rui Unas, José Raposo, Diogo Dias e com a participação especial de Fernando Mendes.