De 23 de junho a 1 de julho realiza-se a FIA – Feira Internacional de Artesanato, o maior evento da Portugalidade em Portugal e um dos acontecimentos mais emblemáticos e apreciados pelo público em geral, que já se vive há 31 anos. Este é o lugar para ver e adquirir peças de artesanato únicas, nacionais e internacionais, e celebrar o grande encontro de culturas. Este ano, a FIA conta com uma exposição exclusiva de peças originais de três criadores nacionais: Joana Vasconcelos, Filipe Faísca e Nuno Gama. Temos 10 convites duplos para oferecer.

Para se candidatar, responda à pergunta:

São quantos dias de evento?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 20 de junho às 23h59 com o assunto ‘FIA’ e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome e telefone de contacto).

A FIA Lisboa realiza-se na FIL

Rua do Bojador, 1998-010 Lisboa, Portugal

Horários

De 23 de junho a 1 de julho de 2018

Horário da área de exposição: 15h00 – 24h00

Horário da área de gastronomia: 12h30 – 24h00