Passatempo espetáculo Elisa Rodrigues no Ferroviário

A Máxima, em conjunto com o Ferroviário, vai oferecer 5 convites duplos para o espetáculo de Elisa Rodrigues, na quarta-feira, dia 28 de agosto, às 20h, no terraço do Ferroviário (Rua de Santa Apolónia, 59 – Lisboa). Para se candidatar, responda à pergunta:

Quando Elisa Rodrigues começou a ter workshops de jazz?

A resposta desta pergunta encontra-se neste artigo: clique aqui.

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 25 de agosto às 23h59 com o assunto "Elisa Rodrigues" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto).

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 26 de agosto. Fique atento!

Elisa Rodrigues

Gravou o álbum de estreia, Heart Mouth Dialogues, em 2011, que lhe valeu, sobretudo no meio musical, a identificação como voz do jazz, pela proximidade, pela identidade e pela liberdade. Foi recrutada para gravar com a banda britânica These New Puritans, assumindo essa responsabilidade no álbum Field Of Reeds, de 2013, acabando por manter esse posto de destaque na digressão intercontinental do grupo. Por cá, marcou presença nos festivais Vodafone, Mexefest, Cool Jazz, MED e Douro Jazz, além de ter deixado a sua impressão em palcos internacionais de enorme exigência, como o da sala londrina The Barbican ou do mítico Hollywood Bowl, em Los Angeles.