Passatempo Dior Addict Stellar Shine

Por Máxima, 07:00

Se quer saber qual é o tom de batom que mais a favorece, este passatempo é para si. A Máxima e a Dior oferecem 50 aconselhamentos personalizados num dos balcões Dior do El Corte Inglés (Lisboa ou Vila Nova de Gaia), e ainda uma amostra dos três tons tendência do novo batom Dior Addict Stellar Shine.

Para se candidatar, deverá responder à pergunta:

Quem é a embaixadora dos novos batons Dior Addict Stellar Shine?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 21 de abril às 23h59 com o assunto "Dior Lisboa" ou "Dior Gaia" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo e telefone de contacto). As primeiras 50 respostas corretas receberão uma mensagem de confirmação.

Sobre o novo Stellar Shine

é o rosto do novo Dior Addict Stellar Shine, o batom de última geração que proporciona oito horas de brilho. O bálsamo desliza na perfeição e funde-se com os lábios, deixando uma cor vibrante. São 34 tons luminosos em três acabamentos: brilho puro, cintilante ou espelhado. A fórmula do Stellar Shine é infundida com aloe vera para hidratação 24 horas e conforto duradouro, envolto num aroma adocicado de baunilha almiscarada. Dia após dia, o produto deixa os lábios mais macios, mais flexíveis e mais hidratados.