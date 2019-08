Passatempo concerto Queen Symphonic no Campo Pequeno

Por Máxima, 30.08.2019

A Máxima, em conjunto com a produtora UAU, vai oferecer 2 convites duplos para o concerto Queen Symphonic, na sexta-feira, dia 13 de setembro, às 21h30, no Campo Pequeno, em Lisboa. Para se candidatar, responda à pergunta:

O concerto Queen Symphonic conta com o apoio de qual integrante da banda britânica de rock Queen?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 1 de setembro às 23h59 com o assunto "Queen" e, no corpo do e-mail, acrescente o seu nome completo e telefone de contacto.

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 2 de setembro. Fique atento!

Queen Symphonic

Jenna Lee James, Jon Boydon, Rachael Wooding e Peter Eldridge, que participaram no musical We Will Rock You, serão acompanhados pela Banda Sinfónica da PSP e pela Lisbon Film Orchestra. Ao todo serão 50 músicos em palco para apresentar músicas que marcaram a vida de Freddie Mercury e dos Queen. O projeto conta ainda com o apoio de Brian May, guitarrista da banda britânica.