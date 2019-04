Por Máxima, 12:32

A banda Kool & The Gang, fundada em 1969, influenciou a música de três gerações e, prestes a celebrar 50 anos de carreira, chegam a Portugal para um concerto inédito. Graças a músicas icónicas como "Celebration", "Cherish", "Jungle Boogie", "Summer Madness" e "Open Sesame", receberam Grammy Awards, American Music Awards, 25 Top Ten R & B, nove Top 10 Pop e 31 discos de ouro e platina.



Para se habilitar a ganhar um dos dois convites duplos que temos para oferecer para o concerto da banda no Altice Arena, a dia 30 de junho. Para se habilitar a ganhar, responda corretamente à pergunta: Quantos Grammy Awards ganhou a banda? Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 20 de maio, com indicação de dados pessoais (no Assunto: Passatempo Concerto Kool & The Gang, nome, contacto, e-mail). Boa sorte!



A banda atua também no Casino Estoril, a 2 de julho. Os vencedores do passatempo poderão levantar o bilhete na Bilheteira Central do Altice no dia do concerto, a partir 20h00 na zona de "convites e passatempos", e são anunciados no site da Máxima, na secção de passatempos, até 30 de maio.