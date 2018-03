Por Máxima, 12:18

James Marsh dirige a incrível e verdadeira história de Donald Crowhurst (COLIN FIRTH, O Discurso do Rei; Um Homem Singular), um velejador amador que competiu na Golden Globe Race de 1968, na esperança de se tornar a pessoa mais rápida e sozinha a circum-navegar o mundo sem parar. Com um barco inacabado e os seus negócios e casa na ruína, Donald deixa a mulher Clare (RACHEL WEISZ, O Fiel Jardineiro; A Lagosta) e os seus filhos para trás, e sem hesitar, embarca na mais ousada aventura no seu barco, o Teignmouth Electron.





