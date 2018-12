Por Máxima, 18:00

A Máxima, em conjunto com a SVR, vai oferecer 6 coffrets de edição limitada para o Natal. O necessaire contém dois produtos da gama antienvelhecimento para pele madura Densitium: um creme de contorno dos olhos (15 ml) que luta contra o relaxamento das pálpebras, reduz as rugas, os papos e as olheiras e um creme de rosto refirmante hidratante (50 ml) que reforça e redensifica, reduz as marcas da idade e hidrata a pele normal a seca.

Para se candidatar, deve seguir as páginas da marca e da Máxima no Instagram e responder à pergunta:

Quantos produtos compõem a gama Densitium da SVR?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 13 de dezembro às 23h59 com o assunto "SVR" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, morada com código postal e telefone de contacto) e o seu perfil no Instagram.