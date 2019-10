Passatempo ara

Por Máxima, 20:04

A Máxima, em conjunto com a ara, vai oferecer 5 ténis FUSION4 Laura. Para se candidatar, deve:

- Seguir a @maximarevista e a @arashoes no Instagram;

- Gostar do post do passatempo;

- Mencionar dois amigos nos comentários;

- E responder à pergunta:

Qual é o nome da sola do modelo FUSION4, que proporciona um passo amortecido muito suave e um melhor conforto ao caminhar?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 6 de outubro às 23h59 com o assunto "ara" e, no corpo do e-mail, acrescente os seus dados pessoais (nome completo, telefone de contacto, morada com Código Postal e perfil no Instagram). As participações estão limitadas a Portugal continental.

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 7 de outubro. Fique atento!

Sobre a ara FUSION4

O modelo FUSION4 conta com 13 novos padrões para esta estação. A ara desenvolveu uma vasta gama de formas de sapatilhas com e sem as caraterísticas Gore-Tex®. A sua função de elasticidade e amortecimento na gáspea e na sola confere um conforto sem precedentes a quem a usa. Equipado com a peculiar sola ‘Dynergy’, a estrutura lamelar proporciona um passo amortecido muito suave e o melhor conforto ao caminhar.



Consentimento

Com o envio do e-mail de participação, autoriza expressamente o tratamento do seu endereço de correio eletrónico para efeitos de participação no passatempo promovido pela Cofina Media, S.A.. Leia e aceite expressamente a Política de Privacidade Cofina.