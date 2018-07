Por Máxima, 13:01

O filme Mamma Mia! Here We Go Again estreia já no dia 19 de julho. Temos para oferecer, destinados à antestreia:

- 5 convites duplos para a antestreia a 17 de julho, às 21h30, nos Cinemas NOS IMAX CascaiShopping

- 5 convites duplos para a antestreia a 17 de julho, às 21h30, nos Cinemas NOS IMAX Marshopping



E ainda sortearemos:

- 5 toalhas de praia

- 5 CD’s com a banda sonora de ‘Mamma Mia! Here We Go Again’



Para se habilitar a ganhar, leia a edição de julho da Máxima, nas bancas, e responda à questão: Quem são as leading ladies referenciadas pela Máxima neste artigo? Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt com indicação de dados pessoais (nome, contacto, morada) até dia 15 de julho. Boa sorte!