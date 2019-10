Passatempo kit Lipikar AP+ da La Roche-Posay // Vencedores

A Máxima, em conjunto com a La Roche-Posay, vai oferecer 10 kits (cada um composto por um bálsamo corporal e um óleo lavante da gama Lipikar AP+). Para se candidatar, responda à pergunta:

Qual é o ingrediente exclusivo e patenteado presente em ambos os produtos?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 17 de outubro às 23h59 com o assunto " Lipikar". As participações estão limitadas a Portugal continental.

Resultado

Os vencedores serão apenas anunciados neste mesmo artigo no dia 18 de outubro. Fique atento!

Vencedores

Joana Peixoto de Almeida

João Miguel Ornelas Gomes

Maria Celeste Silva Jesus Teixeira

Maria Cipriano Almeida

Maria Graça Águas

Maria Isabel Ferreira Pinto Magalhães

Maria do Rosário Fernando Palminha Estêvão Joaquim

Marisa Pires Novo

Susana Fonseca Andrade

Teresa Costa

Sobre a gama

Lipikar Baume AP+

Bálsamo relipidante corporal hidratante para pele muito seca e/ou com tendência atópica. Contém Aqua Posae Filiformis, um ingrediente exclusivo e patenteado que atua sobre dois fatores determinantes no tratamento da pele com tendência atópica: restaura a barreira cutânea e reestabelece o equilíbrio do microbioma. A fórmula do Lipikar Baume AP+ foi desenvolvida usando o mínimo de ingredientes, selecionados para aliar a eficácia à segurança. Ajuda a espaçar as crises de secura cutânea severa. Adaptado a bebés, crianças e adultos.



Lipikar Óleo Lavante AP+

Óleo lavante relipidante, antidesconforto e antiprurido. Fornece à pele os lípidos necessários para reconstruir a barreira cutânea. Reequilibra o microbioma para prevenir surtos. Protege a pele contra os efeitos de secura da pele no duche. Com um ingrediente exclusivo e patenteado Aqua Posae Filiformis para atuar nos fatores determinantes da secura da pele através de uma fórmula ultrasuave enriquecida com Niacinamida apaziguante e Manteiga de Karité relipidante. Adequado para o couro cabeludo dos bebés e zonas intimas.