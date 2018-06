Nos dias 5 e 6 de junho, a Comissão Europeia apresenta a 12.ª edição dos Dias Europeus do Desenvolvimento, que reúne pessoas da comunidade mundial de desenvolvimento, quer presencialmente, quer através das redes sociais e life-streaming. Com o título "Mulheres e Meninas na Vanguarda do Desenvolvimento Sustentável: Empoderar, Proteger e Investir", esta edição tem como foco o papel vital de mulheres e raparigas e a necessidade da sua plena participação e liderança na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).