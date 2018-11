Apaixonamo-nos pelo restaurante do hotel Memmo Príncipe Real assim que descobrimos a esplanada virada para a Lisboa histórica. Depois, conhecemos os menus de almoço, a desculpa perfeita para ir a este bairro – não que precisássemos de mais uma. Agora, o chef Vasco Lello preparou uma viagem pelos sabores do mundo no Café Príncipe Real, reunindo alguns dos pratos preferidos dos seus clientes.

O menu degustação Viagem do Chef é composto por sete momentos sem bebidas (€50) ou com wine tasting (€70). Uma surpresa é preparada todos os dias, cabendo ao cliente confiar no experiente chef. E garantimos que vale mesmo a pena (exceção feita às alergias e restrições alimentares, claro), até porque a aposta vai para os produtos frescos, preparados com a criatividade de Vasco Lello.

A minha viagem começou com o couvert com duas manteigas, uma normal e outra de choco, acompanhado pelo espumante Vértice, do Douro. Nas entradas, provámos o surpreendente carpaccio de polvo com pó de algas, pingos de creme de abacate e fígado de tamboril e ovas de salmão, seguido pelo ceviche de corvina com cubos de manga e brotos de coentro, saboroso, com contrastes de texturas e levemente apimentado. Por fim, o também delicioso tártaro de novilho com maionese de wasabi, ostra fresca de Aveiro e crocante de bacalhau. Para beber, uma taça do vinho Dona Paterna Alvarinho Trajadura 2017.

Era difícil superar o trio de entradas com sabores do mar, mas os pratos principais do dia conseguiram-no. O peixe-galo com batata-doce, algas e berbigão no molho à fragateira (com o vinho Quinta de Cidrô Chardonnay) e a perna de pato confitada, maigret de pato confitado com foie grais, demi glace do molho do pato, puré de tubinambo e rebentos de chicória (este com o vinho tinto Ribeiro Santo, do Dão). Divino.

A viagem terminou de maneira doce com duas sobremesas: primeiro, um abacaxi macerado com crumble de lima e sorbet de ananás; depois, a tarte de limão com frutos vermelhos, merengue e sorbet de framboesa. Ambas foram servidas com o doce Moscatel de Setúbal 2015.

O Café Principe Real tem estacionamento grátis para quem vai almoçar ou jantar no hotel.

Café Príncipe Real, hotel Memmo Príncipe Real

Rua D. Pedro V, 56, J, Lisboa.

Almoço das 12:30 até às 15:00 | Jantar das 19:30 até às 22:00 (quinta-feira, sexta-feira e sábado até às 23:00)

Tel. 96 184 42 48

E-mail: cafe.preal@memmohotels.com