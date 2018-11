Homes For Our Time, de Philip Jodidio, explora o mundo através das suas mais belas construções. Desde a Austrália à China, passando pela Costa Rica e pelos Estados Unidos, admiram-se nestas páginas as criações de arquitectos como Shigeru Ban , Marcio Kogan, Vo Trong Nghia, ou do protuguês Aires Mateus.

Mostram-se pequenas casas escondidas do mundo, mas também exemplares luxuosos ou imponentes, casas de praia e refúgios florestais. Com edição da Taschen, está à venda por €50.