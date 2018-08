Devastador e lírico. Os adjetivos que o The New York Times escolheu para descrever The Terrible (Penguim Random House), o segundo livro de Yrsa Daley-Ward, são tudo menos exagero ou casualidade. Modelo, atriz, ativista (da causa LGBT) e também escritora, Yrsa é um daqueles sucessos improváveis que as redes sociais vieram viabilizar.

Afinal, é neste contexto que surgem nomes como o desta bela inglesa de 29 anos, filha de mãe jamaicana e pai nigeriano. Depois da poesia de Bone (primeiro livro, lançado em 2014), a sua veia autobiográfica ganhou nova expressão num livro onde documenta um percurso marcado por dificuldades que a levaram até à poesia. Bullying, sexo, drogas, tendências autodestrutivas e vários comportamentos de risco agitados num cocktail vertiginoso e descritos num livro capaz, no meio da desolação, de fazer da literatura uma expiação elegante e, ainda, uma via surpreendentemente otimista.