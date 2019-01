Yalitza Aparicio Martínez cresceu em Oaxaca, uma cidade com apenas 40 mil habitantes onde quatro a cada dez casas não têm saneamento básico. Com apenas 26 anos de idade e até há bem pouco tempo, Yalitza era professora primária numa área rural no México. Depois de acidentalmente fazer o casting para o filme que a viria a pôr nas bocas do mundo, a atriz virou um fenómeno de popularidade.

Em Roma, Yalitza interpreta Cleo, uma empregada de uma família de classe média. Comovente e cheio de detalhes, o filme de Alfonso Cuáron é inspirado na ama que o diretor teve enquanto criança. Apesar de nunca ter tido formação na área da representação, o seu desempenho na mais recente produção mexicana foi tão marcante que a revista Time a considerou a melhor atriz de 2018.

Com o sucesso do filme, a atriz teve oportunidade de viajar para lugares como Toronto e Nova Iorque, onde foi abordada por inúmeros fãs que lhe pediram selfiese autógrafos. Yalitza também protagoniza a capa da edição de janeiro da Vogue México, onde aparece num vestido em renda da Dior ao lado do título: "Nasceu uma estrela".

A atriz tornou-se, assim, na primeira mulher mixteca a ser fotografada para a Vogue mexicana. Resta-nos agora esperar por 24 de fevereiro, dia em que saberemos se Yalitza ganha ou não Óscar de Melhor Atriz.