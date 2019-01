Vídeoclipe de Beyoncé e Jay-Z faz Louvre bater recorde de visitas

Mais de 147 milhões e 970 mil visualizações no YouTube. O sucesso do vídeo da canção Apeshit, de Beyoncé e Jay-Z, gravado no Museu do Louvre, em Paris, contribuiu para que a instituição atingisse o número de visitantes recorde de 10,2 milhões de pessoas em 2018, o maior número registado de qualquer museu em toda a história, informou o próprio Louvre esta quinta-feira, dia 3 de janeiro. O número equivale a 25% a mais de visitas do que no ano anterior.

"É bom ver que estes artistas americanos, criadores do presente, estão interessados num museu de arqueologia e arte antiga", declarou o diretor do Louvre, Jean-Luc Martinez, à Reuters.

O casal mais poderoso da música pop lançou o videoclip de seis minutos em junho. Em julho, o Museu do Louvre anunciou a criação de uma tour especial intitulada Jay-Z and Beyoncé at the Louvre, cuja visita guiada conta com a a apreciação de 17 peças de arte, entre elas Mona Lisa, Vénus de Milo e Vitória de Samotrácia, todas as obras que vemos no videoclip. A instituição acredita que tanto o vídeo como a abertura do Museu do Louvre em Abu Dhabi garantiu que o nome do museu corresse mundo, e, consequentemente, houvesse um crescimento de visitantes e curiosos.

O último recorde de entradas no museu foi conquistado em 2012, quando 9,7 milhões de visitantes foram conhecer a recém inaugurada seção de arte islâmica e as exibições dos pintores italianos Leonardo da Vinci e Rafael.