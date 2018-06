De vestuário a material escolar, de acessórios para automóveis a eletrodomésticos. A lista de produtos com a imagem do famoso cartoon é infindável. E quando pensávamos que já seria impossível adicionar mais criações à lista, eis que os japoneses surpreendem com um… comboio. A verdadeira explosão de Hello Kittys reflete-se no exterior do meio de transporte mas também no interior, onde a personagem forra assentos, janelas, chão e muito mais. A ideia foi da empresa ferroviária West Japan Railway Company, com a esperança de que a iniciava conduza a um boost para o turismo daquela região. As viagens serão feitas entre as cidades de Osaka e Fukuoka, conhecidas mundialmente pela sua oferta gastronómica. Agora há novos motivos para rumar a estes destinos, mas as viagens realizam-se exclusivamente aos sábados e apenas durante três meses. A viagem inaugural realiza-se a 30 de junho.