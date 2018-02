A Vero é a nova rede social de partilha de fotografias, que promete roubar utilizadores às redes sociais Facebook e Instagram. Apesar do boom só ter acontecido agora, esta app já existe desde 2015. Foi criada pelo multimilionário Ayman Hariri, filho do antigo primeiro-ministro libanês Rafik Hariri, que se sentia frustrado com as políticas de privacidade das redes sociais.