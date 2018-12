A paixão pelos automóveis e pela velocidade não fica reservada aos homens e a exposição de 2018 no Museu Enzo Ferrari (nome do fundador da marca italiana), em Modena (Itália), prova-o.

Il Rosso & Il Rosa, Women and Ferrari the Untold Story explora a relação entre a Ferrari e as mulheres e homenageia o papel das mesmas na indústria automóvel, através de carros de diferentes épocas, autênticas peças de design e joias da história da marca, acompanhados de fotografias de mulheres famosas que se deixaram conquistar pelas criações da Ferrari.

Entre elas estão as actrizes Ingrid Bergman, Norma Shearer, Nicole Kidman, a cantora e compositora escocesa Amy Macdonald, a criadora de moda Donna Karan ou a herdeira Barbara Hutton. A exposição pode ser visitada até fevereiro de 2019.

Il Rosso & Il Rosa, Women and Ferrari the Untold Story. Até fevereiro de 2019 no Museu Enzo Ferrari, Modena (Itália).