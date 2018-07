Vamos ver a outra guerra dos tronos em fevereiro

A guerra entre Maria da Escócia e a todo-poderosa Isabel I tem mais um filme e já foi lançado o trailer de Mary Queen of Scots, da britânica Josie Rourke, e as expectativas não podiam estar mais elevadas. Como o título deixa antever, o filme aborda a rivalidade entre as duas monarcas no século XVI e é baseado no livro biográfico de John Guy, My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots. Nomeada duas vezes para o Óscar de melhor atriz principal e uma vez para melhor atriz secundária, Saoirse Ronan interpreta o papel de Maria Stuart, prima e rival da rainha Isabel de Inglaterra, papel atribuído a Margot Robbie, também ela nomeada, este ano, para o Óscar de melhor atriz. Margot aparece irreconhecível e Saoirse imparável, num trailer que deixa a promessa de um filme inesquecível.

A data de estreia está marcada para 7 de dezembro nos Estados Unidos, mas chega a Portugal a 17 de fevereiro do próximo ano. A não perder, tanto mais que são escassos os filmes sobre mulheres, realizados por mulheres e com mulheres como protagonistas.