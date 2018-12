30 Mulheres Uma força da Natureza, assim é Catarina Portas Quis ser chapeleira, mas foi no Jornalismo que encontrou um lugar, até a vida mudar de rumo. A curiosidade implícita no discurso de Catarina Portas não nos deixa com dúvidas de que foi sempre empreendedora e que isso a levou à génese d'A Vida Portuguesa. Leia a entrevista na edição de janeiro da Máxima, nas bancas, e veja o vídeo.