O mundo da tecnologia até pode ter sido relacionado com o género masculino por muitos anos, mas o cenário está finalmente a mudar. Não acredita? A partir do mês que vem, a Barbie – a boneca mais famosa do mundo – estará disponível em Portugal na versão Engenheira de Robótica, desenhada para fomentar o interesse das meninas pelas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E, na vida real, as empresas contratam cada vez mais mulheres nestas áreas. Um exemplo é Cristina Feijó, UX/UI designer da Landing Jobs, de apenas 23 anos.

"Neste momento, se calhar, as mulheres sentem que ainda que é um mundo muito ligado ao género masculino, mas eu, por experiência própria, posso dizer que não tive qualquer dificuldade em inserir-me nesta área. As pessoas de TI com quem tive a oportunidade de trabalhar sempre me conseguiram guiar e explicar de uma maneira simples os desconhecimentos que eu tinha ou as inseguranças que se pode ter. Apesar de haver ainda poucas mulheres, é uma área com potencial", afirma Cristina. "Não é uma área discriminadora, tem muitas oportunidades no mercado. Acho que faz todo o sentido que as mulheres apostem nela, se assim tiverem interesse", indica.

Tecnologia não envolve apenas programação, como grande parte ainda pensa. Cristina, por exemplo, é designer, especializada na área de experiência do usuário. Na sua tese de mestrado, estuda o design inclusivo na tecnologia para aprimorar a experiência de daltónicos. Na equipa onde trabalha (ainda) é a única mulher, mas afirma não sentir nenhuma discriminação. "Sinto-me confortável. Às vezes o maior obstáculo à integração é o medo de perguntar e isso não devia acontecer. O mais importante é a partilha de conhecimento", aconselha.

Oportunidades em Lisboa

A 5.º edição do Landing Festival, o maior evento de carreiras em tecnologia da Europa, vai decorrer nos dias 29 e 30 de junho no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. O festival contará com a presença de mais de 1.500 profissionais da área, sendo que destes um terço são mulheres. Estarão presentes mais de 50 empresas de tecnologia, como a Volkswagen, Bosch, Deloitte, Sky e Natixis. Harold Jarche, da Jarche Consulting, Agnieszka Naplocha, da Adobe, e Mohammad Shokoohi-Yekta, da Apple, são alguns dos oradores internacionais desta edição.