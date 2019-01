Tudo o que precisa de saber sobre o Critics’ Choice Awards 2019

A temporada de premiações em Hollywood continua. A seguir aos Globos de Ouro, foi realizada a 24ª edição do Critics’ Choice Awards, premiação organizada pelos especialistas da Broadcast Film Critics Association e da Broadcast Television Journalists Association, na madrugada desta segunda-feira, 14 de janeiro. A cerimônia deste ano foi comandada pelo ator Taye Diggs, no Barker Hangar, em Santa Mónica, Califórnia.

A atriz Claire Foy, que foi indicada como Melhor Atriz Secundária por O Primeiro Homem na Lua na Lua, foi homenageada com o prémio #SeeHer, que "reconhece uma mulher que incorpora os valores estabelecidos pelo movimento #SeeHer – quem empurra os limites sobre como alterar estereótipos e reconhecer a importância das representações autênticas de mulheres em todo o cenário do entretenimento." Nomes como Viola Davis e Gal Gadot já receberam esta homenagem. A própria Viola, inclusive, foi a responsável por entregar o prémio à Claire.

Outro galardão especial foi entregue ao produtor Chuck Lorre, que recebeu o Critics’ Choice Achievement Award, em reconhecimento ao seu trabalho em séries como A Teoria do Big Bang e Young Sheldon. O prémio foi entregue pelo elenco de A Teoria do Big Bang, nomeadamente Jim Parsons, Kaley Cuoco, Mayim Bialik, Johnny Galecki, Melissa Rauch, Simon Helberg e Kunal Nayyar.

O filme A Favorita, que liderava as nomeações, com 14 categorias, a incluir Melhor Filme, Melhor Elenco e Melhor Realizador, venceu na categoria Melhor Atriz em Comédia. Black Panther foi o segundo na lista com mais nomeações, foram 12, e garantiu Melhores Efeitos Visuais, Melhor Guarda-Roupa e Melhor Design de Produção. O Primeiro Homem na Lua conquistou dez nomeações e venceu com Melhor Montagem e Melhor Banda Sonora, a seguir,com nove cada, O Regresso de Mary Poppins, sem prémios esta noite, Assim Nasce Uma Estrela, que venceu Melhor Canção e Melhor Atriz – Lady Gaga ganhou na categoria junto com a atriz Glenn Close, de A Mulher –, e Vice, com Christian Bale a vencer duas vezes na mesma noite: Melhor Ator e Melhor Ator em Comédia. Roma, que recebeu oito nomeações, foi o grande vencedor do Critics' Choice 2019. Alfonso Cuarón levou para casa os prémios de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Fotografia e Melhor Filme em Língua Estrangeira. Green Book – Um Guia Para a Vida ganhou na categoria Melhor Ator Secundário dentre as suas sete nomeações. Com cinco, Se Esta Rua Falasse garantiu o prémio de Melhor Atriz Secundária.

Nas categorias de televisão, vimos Amy Adams e Patricia Arquette vencerem juntas na categoria de Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme por Sharp Objects e Escape at Dannemora, respetivamente. No geral, a HBO e a Netflix tiveram o maior número de nomeações, como 20 cada uma, a seguir a FX com 16, Amazon com 12 e NBC com 11. Os destaques ficaram com as séries The Marvelous Mrs. Maisel, que venceu Melhor Série de Comédia, Melhor Atriz e Melhor Atriz Secundária em Série de Comédia, The Americans, com Melhor Série Dramática, Melhor Ator e Melhor Ator Secundário em Série Dramática, Barry, que venceu Melhor Ator e Melhor Ator Secundário em Série de Comédia, e American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace, que garantiu Melhor Minissérie e Melhor Ator em Minissérie.

Confira a lista completa:

CINEMA

MELHOR FILME

Black Panther

BlacKkKlansman: O Infiltrado

A Favorita

O Primeiro Homem na Lua na Lua

Green Book – Um Guia Para a Vida

Se Esta Rua Falasse

O Regresso de Mary Poppins

Roma

Assim Nasce Uma Estrela

Vice

MELHOR ATOR

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – Assim Nasce Uma Estrela

Willem Dafoe – À Porta da Eternidade

Ryan Gosling – O Primeiro Homem na Lua na Lua

Ethan Hawke – No Coração da Escuridão

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book – Um Guia Para a Vida

MELHOR ATRIZ

Yalitza Aparicio – Roma

Emily Blunt – O Regresso de Mary Poppins

Glenn Close – A Mulher

Toni Collette – Hereditário

Olivia Colman – A Favorita

Lady Gaga – Assim Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Mahershala Ali – Green Book – Um Guia Para a Vida

Timothée Chalamet – Beautiful Boy

Adam Driver – BlacKkKlansman: O Infiltrado

Sam Elliott – Assim Nasce Uma Estrela

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Michael B. Jordan – Black Panther

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Amy Adams – Vice

Claire Foy – O Primeiro Homem na Lua na Lua

Nicole Kidman – Boy Erased

Regina King – Se Esta Rua Falasse

Emma Stone – A Favorita

Rachel Weisz – A Favorita

MELHOR ATOR/ATRIZ JOVEM

Elsie Fisher – Eighth Grade

Thomasin McKenzie – Leave No Trace

Ed Oxenbould – Wildlife

Millicent Simmonds – Um Lugar Silencioso

Amandla Stenberg – O Ódio Que Semeias

Sunny Suljic – Mid90s

MELHOR ELENCO

Black Panther

Asiáticos Doidos e Ricos

A Favorita

Vice

Viúvas

MELHOR REALIZADOR

Damien Chazelle – O Primeiro Homem na Lua na Lua

Bradley Cooper – Assim Nasce Uma Estrela

Alfonso Cuarón – Roma

Peter Farrelly – Green Book – Um Guia Para a Vida

Yorgos Lanthimos – A Favorita

Spike Lee – BlacKkKlansman: O Infiltrado

Adam McKay – Vice

MELHOR GUIÃO ORIGINAL

Bo Burnham – Eighth Grade

Alfonso Cuarón – Roma

Deborah Davis e Tony McNamara – A Favorita

Adam McKay – Vice

Paul Schrader – No Coração da Escuridão

Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie e Peter Farrelly – Green Book – Um Guia Para a Vida

Bryan Woods, Scott Beck e John Krasinski – Um Lugar Silencioso

MELHOR GUIÃO ADAPTADO

Ryan Coogler e Joe Robert Cole – Black Panther

Nicole Holofcener e Jeff Whitty – Can You Ever Forgive Me?

Barry Jenkins – Se Esta Rua Falasse

Eric Roth, Bradley Cooper e Will Fetters – Assim Nasce Uma Estrela

Josh Singer – O Primeiro Homem na Lua na Lua

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee – BlacKkKlansman: O Infiltrado

MELHOR FOTOGRAFIA

Alfonso Cuarón – Roma

James Laxton – Se Esta Rua Falasse

Matthew Libatique – Assim Nasce Uma Estrela

Rachel Morrison – Black Panther

Robbie Ryan – A Favorita

Linus Sandgren – O Primeiro Homem na Lua

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Hannah Beachler e Jay Hart – Black Panther

Eugenio Caballero e Barbara Enriquez – Roma

Nelson Coates e Andrew Baseman – Asiáticos Doidos e Ricos

Fiona Crombie e Alice Felton – A Favorita

Nathan Crowley e Kathy Lucas – O Primeiro Homem na Lua

John Myhre e Gordon Sim – O Regresso de Mary Poppins

MELHOR MONTAGEM

Jay Cassidy – Assim Nasce Uma Estrela

Hank Corwin – Vice

Tom Cross – O Primeiro Homem na Lua

Alfonso Cuarón, Adam Gough – Roma

Yorgos Mavropsaridis – A Favorita

Joe Walker – Viúvas

MELHOR GUARDA-ROUPA

Alexandra Byrne – Maria, Rainha dos Escoceses

Ruth Carter – Black Panther

Julian Day – Bohemian Rhapsody

Sandy Powell – A Favorita

Sandy Powell – O Regresso de Mary Poppins

MELHOR MAQUILHAGEM

Black Panther

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Maria, Rainha dos Escoceses

Suspiria

Vice

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Vingadores: Guerra do Infinito

Black Panther

O Primeiro Homem na Lua

O Regresso de Mary Poppins

Missão: Impossível – Fallout

Ready Player One: Jogador 1

MELHOR ANIMAÇÃO

Grinch

The Incredibles 2: Os Super-Heróis

Ilha dos Cães

Mirai

Ralph vs Internet

Homem-Aranha: No Universo Aranha

MELHOR FILME DE AÇÃO

Vingadores: Guerra do Infinito

Black Panther

Deadpool 2

Missão: Impossível – Fallout

Ready Player One: Jogador 1

Viúvas

MELHOR FILME DE COMÉDIA

Asiáticos Doidos e Ricos

Deadpool 2

A Morte de Estaline

A Favorita

Noite de Jogo

Sorry to Bother You

MELHOR ATOR EM COMÉDIA

Christian Bale – Vice

Jason Bateman – Noite de Jogo

Viggo Mortensen – Green Book – Um Guia Para a Vida

John C. Reilly – Bucha & Estica

Ryan Reynolds – Deadpool 2

Lakeith Stanfield – Sorry to Bother You

MELHOR ATRIZ EM COMÉDIA

Emily Blunt – O Regresso de Mary Poppins

Olivia Colman – A Favorita

Elsie Fisher – Eighth Grade

Rachel McAdams – Noite de Jogo

Charlize Theron – Tully

Constance Wu – Asiáticos Doidos e Ricos

MELHOR FILME DE SCI-FI/TERROR

Aniquilação

Halloween

Hereditário

Um Lugar Silencioso

Suspiria

MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Em Chamas

Cafarnaum

Cold War – Guerra Fria

Roma

Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões

MELHOR CANÇÃO

All the Stars – Black Panther

Girl in the Movies – Dumplin’

I’ll Fight – RBG

The Place Where Lost Things Go – O Regresso de Mary Poppins

Shallow – Assim Nasce Uma Estrela

Trip a Little Light Fantastic – O Regresso de Mary Poppins

MELHOR BANDA SONORA

Kris Bowers – Green Book – Um Guia Para a Vida

Nicholas Britell – Se Esta Rua Falasse

Alexandre Desplat – Ilha de Cães

Ludwig Göransson – Black Panther

Justin Hurwitz – O Primeiro Homem na Lua

Marc Shaiman – O Regresso de Mary Poppins

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA

The Americans (FX)

Better Call Saul (AMC)

The Good Fight (CBS All Access)

Homecoming (Amazon)

Killing Eve (BBC America)

My Brilliant Friend (HBO)

Pose (FX)

Succession (HBO)

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

Freddie Highmore – The Good Doctor (ABC)

Diego Luna – Narcos: Mexico (Netflix)

Richard Madden – Bodyguard (Netflix)

Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Billy Porter – Pose (FX)

Matthew Rhys – The Americans (FX)

Milo Ventimiglia – This Is Us (NBC)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

Jodie Comer – Killing Eve (BBC America)

Maggie Gyllenhaal – The Deuce (HBO)

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Sandra Oh – Killing Eve (BBC America)

Elizabeth Olsen – Sorry for Your Loss (Facebook Watch)

Julia Roberts – Homecoming (Amazon)

Keri Russell – The Americans (FX)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM SÉRIE DRAMÁTICA

Richard Cabral – Mayans M.C. (FX)

Asia Kate Dillon – Billions (Showtime)

Noah Emmerich – The Americans (FX)

Justin Hartley – This Is Us (NBC)

Matthew Macfadyen – Succession (HBO)

Richard Schiff – The Good Doctor (ABC)

Shea Whigham – Homecoming (Amazon)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM SÉRIE DRAMÁTICA

Dina Shihabi – Jack Ryan (Amazon)

Julia Garner – Ozark (Netflix)

Thandie Newton – Westworld (HBO)

Rhea Seehorn – Better Call Saul (AMC)

Yvonne Strahovski – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Holly Taylor – The Americans (FX)

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

Atlanta (FX)

Barry (HBO)

The Good Place (NBC)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

The Middle (ABC)

One Day at a Time (Netflix)

Schitt’s Creek (Pop)

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Hank Azaria – Brockmire (IFC)

Ted Danson – The Good Place (NBC)

Michael Douglas – The Kominsky Method (Netflix)

Donald Glover – Atlanta (FX)

Bill Hader – Barry (HBO)

Jim Parsons – The Big Bang Theory (CBS)

Andy Samberg – Brooklyn Nine-Nine (Fox)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Rachel Bloom – Crazy Ex-Girlfriend (The CW)

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Allison Janney – Mom (CBS)

Justina Machado – One Day at a Time (Netflix)

Debra Messing – Will & Grace (NBC)

Issa Rae – Insecure (HBO)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM SÉRIE DE COMÉDIA

William Jackson Harper – The Good Place (NBC)

Sean Hayes – Will & Grace (NBC)

Brian Tyree Henry – Atlanta (FX)

Nico Santos – Superstore (NBC)

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Henry Winkler – Barry (HBO)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM SÉRIE DE COMÉDIA

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Betty Gilpin – GLOW (Netflix)

Laurie Metcalf – The Conners (ABC)

Rita Moreno – One Day at a Time (Netflix)

Zoe Perry – Young Sheldon (CBS)

Annie Potts – Young Sheldon (CBS)

Miriam Shor – Younger (TV Land)

MELHOR MINISSÉRIE

A Very English Scandal (Amazon)

American Vandal (Netflix)

American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace (FX)

Escape at Dannemora (Showtime)

Genius: Picasso (National Geographic)

Sharp Objects (HBO)

MELHOR TELEFILME

Icebox (HBO)

Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC)

King Lear (Amazon)

My Dinner With Hervé (HBO)

Notes From the Field (HBO)

The Tale (HBO)

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Antonio Banderas – Genius: Picasso (National Geographic)

Darren Criss – American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace (FX)

Paul Dano – Escape at Dannemora (Showtime)

Benicio Del Toro – Escape at Dannemora (Showtime)

Hugh Grant – A Very English Scandal (Amazon)

John Legend – Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC)

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Amy Adams – Sharp Objects (HBO)

Patricia Arquette – Escape at Dannemora (Showtime)

Connie Britton – Dirty John (Bravo)

Carrie Coon – The Sinner (USA Network)

Laura Dern – The Tale (HBO)

Anna Deavere Smith – Notes From the Field (HBO)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Brandon Victor Dixon – Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC)

Eric Lange – Escape at Dannemora (Showtime)

Alex Rich – Genius: Picasso (National Geographic)

Peter Sarsgaard – The Looming Tower (Hulu)

Finn Wittrock – American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace (FX)

Ben Whishaw – A Very English Scandal (Amazon)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Ellen Burstyn – The Tale (HBO)

Patricia Clarkson – Sharp Objects (HBO)

Penelope Cruz – American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace (FX)

Julia Garner – Dirty John (Bravo)

Judith Light – American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace (FX)

Elizabeth Perkins – Sharp Objects (HBO)

MELHOR SÉRIE DE ANIMAÇÃO

BoJack Horseman (Netflix)

Adventure Time (Cartoon Network)Archer (FX)Bob’s Burgers (Fox)Os Simpsons (Fox)South Park (Comedy Central)