Madrid concentra três exposições dedicadas a mulheres artistas. No Palácio de Gaviria (situado perto da Plaza Mayor, mesmo no coração da cidade), uma retrospectiva de Tamara Lempicka (1898 – 1980) reúne cerca de 200 obras oriundas de 40 origens diferentes, como coleções privadas e museus. Até 24 de fevereiro é possível conhecer a obra da artista polaca que teve o seu apogeu nas décadas de 1920 e 30 e ainda é um ícone da Art Déco.

No Centro Sefarad Israel está patente a exposição Judaica. Pinturas de Bettina Caro (1954). A artista marroquina contemporânea, que vive em Londres, reúne aqui pinturas que abordam temas como as sinagogas do mundo sefardi (judeus sefarditas são os judeus da Península Ibérica), os trajes tradicionais e celebrações judaicas. Para visitar até 28 de dezembro.

Dorothea Tanning. Detrás de la puerta, invisible, outra puerta está aberta ao público até 7 de janeiro no Museo Reina Sofia. A artista americana (1910 – 2012) atravessou todo o século XX (1910 - 2012) dedicando-se à pintura, desenho, design de roupa, esculturas e também às letras, com novelas e poemas. A sua obra foca-se em figuras femininas e espaços domésticos e o fio condutor desta exposição é precisamente constituído pelos quartos temáticos que acompanham o seu percurso artístico.

