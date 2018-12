Três cocktails fáceis de fazer no fim de ano

O fim de ano tem tudo a ver com celebração e nada melhor do que bons cocktails para animar o ambiente. Pedimos a receita de três bebidas fáceis de replicar em casa: uma com tequila, uma com licor e uma com gin. E, claro, uma delas foi especialmente feita para a Máxima.



Cocktail Lisbon Spicy

Vai precisar de:

- 60 ml de Licor Beirão

- 30 ml de sumo de lima

- Ginger beer

Como fazer:

Adicione gelo ao copo, acrescente os 60 ml de Licor Beirão. Esprema meia lima, o equivalente a 30 ml, e finalize com ginger beer. Mexa devagar e já está. Pode enfeitar seu cocktail com hortelã e uma flor amor-perfeito.

Cocktail Muletta

Vai precisar de:

- 15 ml de sumo de lima

- 10 ml de xarope de açúcar

- 2 pitadas de Angostura Bitters

- 50 ml de tequila (opte por uma menos envelhecida e mais fresca, sugerimos a Jose Cuervo Especial Silver Blue Agave)

- Ginger beer

Como fazer:

Coloque os 50 ml de tequila mais 15 ml de sumo de lima e 10 ml de xarope de açúcar no copo. Mexa um pouco e depois adicione gelo. Preencha o copo com ginger beer. Pode enfeitar o seu cocktail com hortelã, uma rodela de lima e uma flor amor-perfeito.

A carregar o vídeo ... Cocktail fácil de fazer no fim de ano - Cocktail Máxima





Cocktail Máxima

Vai precisar de:

- 7 a 8 bagas de frutos vermelhos

- 30 ml de sumo de limão

- 20 ml de xarope de açúcar

- 20 ml de clara de ovo

- 50 ml de gin (sugerimos um gin mais cítrico, como o Le Tribute)

- 30 ml de Licor Beirão

- Purpurina comestível no tom rosa

- Spray comestível no tom prata

Como fazer:

Para este cocktail especial é preciso um shaker. Coloque os frutos vermelhos e amasse-os bem com a ajuda de um pilão. Junte os 30 ml de sumo de limão e os 20 ml de xarope de açúcar, em seguida os 20 ml de clara de ovo, o equivalente a aproximadamente 1 clara. Por fim, junte 50 ml de gin e mais 30 ml de Licor Beirão. Depois de todos os ingredientes, acrescente gelo, feche o shaker e misture muito bem. Gele o copo previamente antes de servir o cocktail e polvilhe a purpurina comestível para enfeitar. Decore a base do copo com o spray prata e agora sim junte o cocktail ao copo decorado. Se for preciso, use um filtro para depositar a mistura. Para finalizar, ponha a flor amor-perfeito no topo. Depois é só provar e festejar.

Agradecimentos a Eduardo Martins e João Pessoa por nos terem ensinado a preparar os cocktails, e ao Gin Twist Bar do Hotel Turim Avenida da Liberdade por ceder as instalações.