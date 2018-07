The Spot Market regressa à Comporta

Por Máxima, 16:33

The Spot Market, o mercado urbano de moda, acessórios e lifestyle, que é referência de estilo em Lisboa, irá regressar à Comporta este verão, com duas edições nos fins de semana de 28 e 29 de julho e de 11 e 12 de agosto, na Rua do Secador, Celeiro 3, em Alcácer do Sal. A entrada é livre.

O espaço que irá receber o evento é um celeiro desativado com 1.000 metros quadrados, transformado num mercado exclusivo para mais de 45 marcas nacionais e internacionais darem a conhecer as suas novas coleções de vestuário e acessórios, nos segmentos mulher, homem, crianças e jovens, joalharia e decoração. O cenário boho chic é perfeito para receber os muitos veraneantes que escolheram a zona para passar férias. A proposta é oferecer um dia de compras e aproveitar, ao mesmo tempo, um lounge e bar animado por um DJ.

Datas: 28 e 29 de julho e 11 e 12 de agosto

Horários: sábados das 10h às 14h e das 17h às 21h30; domingos das 10h às 14h e das 17h às 20h

Rua do Secador, Celeiro 3, Alcácer do Sal - 7580-648 Comporta