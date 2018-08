O primeiro olhar sobre Olivia Colman, no papel de Rainha Isabel II em The Crown

Olivia Colman, recentemente nomeada como a pessoa mais poderosa da televisão britânica, desempenha agora o papel de uma pessoa ainda mais poderosa que ela, a Rainha Isabel II. Enquanto ainda decorrem as filmagens da terceira temporada de The Crown, a história biográfica sobre o reinado de Isabel II, a Netflix decidiu presentear os fãs com uma fotografia de Colman no papel de rainha. Aos lábios franzidos e à habilidade de "servir chá como a rainha" juntam-se uma série de requisitos e indispensáveis adereços, como as pérolas que completam a caracterização.

Ao longo do tempo, assistimos à evolução do elenco. É já nesta terceira temporada que Josh O’Connor surge no pequeno ecrã, naquele que poderá vir a se um dos seus mais importantes trabalhos, na pele de um Príncipe Carlos jovem e charmoso. A mítica Helena Bonham Carter dá vida à Princesa Margaret. Surgem ainda rumores de que será nesta temporada que a Princesa Diana fará parte da narrativa. Cara Delevigne, Sophia Turner ou Lily James são alguns dos nomes avançados para o desempenho do papel, mas ainda não há qualquer confirmação oficial.