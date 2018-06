Beyoncé, Jay-Z e o Louvre. Poderíamos pedir mais? Parece que estes dois não deixam de surpreender o mundo e o último videoclip é o exemplo disso mesmo. Gravado no Museu do Louvre, Apeshit é o título do novo single dos Carters, que em português significa fúria ou estado de nervos. Seis minutos de imagens carregadas de simbolismo, onde a arte é peça fundamental nesta metáfora. A moda também tem um papel carregado de significado, como Queen B já nos tem habituado. Os looks usados passam por nomes como Burberry, Versace, MCM, Peter Pilloto e Alexis Mabille Haute Couture.

Este novo single vem no seguimento do anúncio de um novo álbum em conjunto, intitulado Everything is Love. O casal mais mediático do mundo do espetáculo manteve o segredo bem guardado e agora cabe-nos a nós desvendá-lo. O álbum já está disponível nas plataformas digitais.