Teriapia de Choc: o Chocolate em Lisboa começa esta quinta-feira

O Campo Pequeno recebe, pelo 6º ano consecutivo, o festival O Chocolate em Lisboa, dedicado à maior das tentações gastronómicas. Com cerca de 80 expositores para descobrir, o festival tanto propõe que se passe a tarde a provar o que de melhor se faz com este ingrediente, como a participar em atividades, como workshops ou sessões de showcooking. O Chocolate em Lisboa vai ainda contar com vários chefs e uma seleção especializada de produtores e marcas portuguesas.

Entre os participantes estarão o Hotel Penha Longa estará entre os participantes com a sua marca The Chocolate by Penha Longa, ou o chef Jorge Cardoso, vencedor da medalha de Ouro 2018 do campeonato mundial de Culinária no Luxemburgo ou o chef Chocolatier Eduardo Cerqueira, autor das esculturas de chocolate que estarão em exibição no festival.

Nesta edição em exclusivo, realizar-se-á pela primeira vez o Concurso ADN do Pasteleiro 2019, em parceria com o Turismo de Portugal e Escolas de Hotelaria, com o objetivo de promover o futuro de jovens profissionais da pastelaria nacional.

Os bilhetes têm um valor de €4.

Horário:

De 31 de janeiro a 2 de fevereiro – 10:30h às 21:30h

Dia 3 de fevereiro (domingo) – 10:30h às 21h