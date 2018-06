Como será a música no futuro? E a fotografia? E a arte em geral? Venha imaginar o futuro com a Heineken, nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de junho, no Torreão Poente da Praça do Comércio, em Lisboa. Com a presença de nomes como Moullinex, Vanessa Teodoro, Hugo Suíssas, Wandson e Joana Cardoso, conheça a história da Heineken e descubra novos horizontes, neste que é um ponto de encontro das artes e de artistas nacionais, em áreas como a música, artes plásticas, fotografia ou design.

As cinco pontas da icónica estrela da Heineken vão estar no Torreão Poente e em cada uma haverá novas experiências a descobrir. Numa delas estará Vanessa Teodoro, com uma instalação que reflete a presença da Heineken em 192 países pelo mundo. Moullinex vai apresentar uma mistura com todo o tipo de sons que se podem associar à famosa marca de cerveja e Hugo Suíssas e Wandson Lisboa vão criar cenários que vão imortalizar este evento. Na última estação, Joana Cardoso cria uma caixa de espelhos e luzes, na qual vai sentir que é seguida pela estrela da Heineken. Na ponta superior da estrela, acompanhe ainda o vídeo que conta a história da Heineken, retratando o passado e projetando o futuro. No centro da estrela serão feitas demonstrações de como servir uma cerveja de forma perfeita. Avisamos ainda que ao longo de todo o dia a música não vai faltar, com o volume a aumentar a partir das 21h e o espaço a transformar-se em pista de dança.

O quê? Taste The Future – Imagina o amanhã com Heineken

Quando? Dias 7, 8, 9, 14, 15, 16 de junho, das 18h às 24h

Onde? Torreão Poente, na Praça do Comércio, Lisboa