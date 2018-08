Stranger Things, a nova temporada

No universo de Stranger Things há muitas histórias à espera de serem contadas, por isso, a série de terror da Netflix, está de volta para a sua terceira temporada. Seria de esperar que o novo teaser da série passasse por novas filmagens de Eleven e do seu gang, mas não. Aquilo a que temos acesso é, nada mais, do que alguns segundos sobre um centro comercial retro dos anos 80 que supostamente abriria no verão de 1985. O The Starcourt Mall, considerado um símbolo do sonho americano, levanta desde logo duas suspeitas nos fãs mais atentos. A primeira será de que a série só vai estrear no próximo verão e a segunda de que o centro comercial referido será um local de filmagens. Será mesmo assim?

Protagonizada por crianças, a série promete mais drama e muitas questões relacionadas com a puberdade, dando continuidade à storyline de personagens como Erica, o bad boy Billy ou o Dad Steve, à qual se acrescentam ainda três novas pessoas - um político clássico, um sexista obeso e uma doce nova vizinha. As gravações desta nova temporada começaram em abril e ainda não têm final previsto.