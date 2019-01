Sol Daurella ultrapassa a herdeira da Zara e torna-se na mulher mais rica de Espanha

A empresária catalã faz parte da terceira geração de empreendedores da família: o seu avô foi o primeiro a obter a licença para distribuir a ‘bebida da felicidade’ em 1951. Para além de gerir a Coca Cola European Partners, é diretora do grupo Cobega, gere a distribuição da Nespresso no país, faz parte do conselho de administração do Banco Santander e também é agente oficial de Espanha na Islândia.

Mãe de dois filhos e casada com Carles Vilarrubi, um dos fundadores do Futebol Clube Barcelona, vive entre Madrid, Londres e sua luxuosa casa em Barcelona. Em 2016 foi homenageada com a Cruz de Sant Jordi, uma distinção anual que honra os seus serviços de defesa na sociedade e cultura em Espanha com organizações como a FERO, o centro de pesquisa oncológica.

Apesar de tentar permanecer longe das luzes da ribalta e evitar ser fotografada pela comunicação social, ninguém lhe tira o mérito de, aos 53 anos, administrar um património de biliões e se tornar na mulher mais rica de Espanha. O título pertencia a Sandra Ortega, herdeira do grupo Inditex desde 2013 juntamente com a irmã, Marta Ortega.