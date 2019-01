Site da ‘Máxima’ bate recorde de visitas

Por Máxima, 07:00

No último mês de 2018, o site da revista Máxima teve o seu melhor resultado de sempre. Foram mais de 700 mil visitas ao site e quase 9,5 milhões de pageviews, ao contrário da tendência de queda em quase todos os meios de comunicação. É o que revela o mais recente ranking do Power BI, serviço de análise fornecido pela Microsoft que mede o tráfego web de vários media, divulgado este mês. Também de acordo com o índice de audiência da Internet netScope, que refelete o mercado nacional, o número mensal de alcance do site da Máxima foi de 319 mil pessoas e quase 559 mil portugueses visitaram a plataforma.