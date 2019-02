Site da ‘Máxima’ bate mais um recorde de visitas e pageviews

Por Máxima, 13:56

Depois de ter batido o recorde de visitas no último mês de 2018, a plataforma online da revista Máxima regista novamente. Em janeiro de 2019, foram mais de 777.600ao site e mais de 11,2 milhões de, ao contrário da tendência de queda nos meios de comunicação. É o que revelam os números do NetScope, responsável pela medição auditada do tráfego dos sites nacionais.