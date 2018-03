O JAMA Pediatrics levou a cabo um estudo, no qual foram analisados 39 estudos, com mais de 110 mil participantes, com menos de 18 anos. No estudo, 14,8% dos jovens assumem enviar sexts e 27,4% garantem recebê-los. O sexting é uma prática conhecida, na qual são partilhadas imagens, vídeos ou mensagens sexualmente explícitas. Há discrepância entre as recebidas e as enviadas, pois "alguns sexters podem enviar a mesma imagem a várias pessoas e aqueles que recebem um sext podem não retribuir", aponta o estudo.

O problema do sexting não é a prática em si mas a privacidade de quem o pratica. "Quando se carrega no botão, a juventude confia que as imagens não serão partilhadas. Sexting não é um problema quando esta confiança não é violada", afirma Sheri Madigan, autora principal do estudo e professora na University of Calgary, no Canadá, ouvida pelo Culto, como refere o jornal Público. A investigadora acrescenta que "[os jovens] podem não ter um entendimento claro de que quando as imagens são enviadas perdem o controlo de como os recetores lidam com as mesmas". É ainda levantada a questão da pornografia de vingança, mais conhecida como revenge porn, que é a partilha de imagens ou vídeos com conteúdo sexual de parceiros e que tem preocupado as autoridades.