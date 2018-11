Se as eleições fossem hoje, Michelle Obama estaria à frente de Trump

Michelle Obama seria presidente dos Estados Unidos, caso as eleições de 2020 se realizassem hoje. Segundo a sondagem, em que se perguntou a 10 mil pessoas sobre as suas intenções de voto, a primeira-dama ficaria em primeiro lugar, seguida de Oprah Winfrey e ainda de Kirsten Gillibrand, atual senadora de Nova Iorque. Até Hillary Clinton apareceu na sondagem com mais 6% de votos do que o atual presidente.

Através de entrevistas nesta sondagem, soube-se ainda que 47% das pessoas afirmaram que há dois anos que não têm uma opinião favorável sobre Trump.

Michelle Obama, que nos últimos dias tem dado que falar por causa do lançamento da sua autobiografia Becoming, recordou ainda a lamentável atitude de Donald Trump e como nunca o há-de perdoar por ter posto em causa a nacionalidade do marido, Barack Obama.