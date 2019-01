Um chefpreneur nato, Olivier da Costa aliou-se ao serviço de entregas ao domicílio Uber Eats – a aplicação de entrega de refeições da Uber - para criar o primeiro restaurante virtual em Portugal. Chama-se Savage e está disponível exclusivamente através da aplicação, com um menu de receitas irresistíveis, inspiradas nos vários restaurantes do chef, que incluem opções como burritos, tacos e sushi rolls.

Muito mais do que um restaurante virtual, o Savage pretende ser uma experiência para "comer com a mão" e partilhar. É um conceito inédito e foi totalmente desenvolvido pelo próprio Olivier da Costa. "O Savage é particularmente diferenciador pelo seu conceito prático e atual, com um menu baseado em ingredientes e misturas originais e inusitadas", afirma Olivier da Costa, em comunicado à imprensa.

A influência da carta vem do mundo (sushi do Japão, tacos e burritos do México, por exemplo), mas sempre com a assinatura de Olivier e com um conceito democrático e moderno. De entre as sugestões, destacam-se os burritos com 400 grs, sendo possível provar sabores tão diferentes, como o Veggie Baby ou o ATEC – com trufas e wagyu – passando pelos tacos de Fish Frenzy ou o Porkies, sem esquecer os sushi rolls, que são twists originais de sabores que todos gostam. E para terminar com doçura, nada melhor do que um "Popcorn n’Choc Crunchy Bomb Sticky Taco" (que, só pelo nome, promete ser algo bombasticamente delicioso).

Este serviço está disponível entre as 12h e a meia-noite de domingo a quinta-feira, e das 12h às 2h, à sexta-feira e ao sábado.