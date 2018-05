Não é novidade a crescente preocupação com o meio ambiente. Mas se queremos fazer a diferença, comecemos pelos pequenos gestos. A verdade é que não é apenas ao ambiente que estamos a fazer bem, mas também a nós mesmos e às futuras gerações. Comece por alimentos biológicos, preocupe-se por conhecer a sua origem e os seus métodos de fabrico. Não se deixe enganar por rótulos. Escolha restaurantes e coffe shops que tenham, também, essa preocupação. Vista roupa feita com materiais (e princípios) sustentáveis. Faça o mesmo com os produtos de cosmética, priorize produtos naturais e/ou cruelty free, o ambiente e a nossa pele agradecem.

Se não conhece os locais e/ou marcas com o selo eco, vai passar a conhecer. De restaurantes a cafetarias, de roupa a acessórios, de cosmética a supermercado, fizemos o roteiro sustentável que vai querer seguir.

Ecologia dos pés à cabeça

Fundada por Ana Costa e Ana Ferreira, a Baseville tem uma filosofia simples – "voltar ao básico, ao que é essencial no guarda-roupa e que permite complementar qualquer peça de vestuário". A coleção é composta por nove modelos de T-shirts, tops e sweats, todos feitos de algodão orgânico e biológico, de produção nacional e de alta durabilidade. Para além da preocupação ambiental, são também peças com uma enorme versatilidade, ajustando-se a todos os corpos, estilos e estações do ano. Foi, também, precisamente a pensar em versatilidade, que Patrícia Gouveia criou a BYOU. Uma empresa portuguesa com design e produção nacionais, composta por peças minimalistas e sustentáveis. Em 2016, nasce a Näz, que privilegia a utilização do linho para a criação de peças amigas do ambiente. Se já está a pensar em praia, a marca de beachwear Fabiana Baumann tem fatos de banho, cuja lycra é feita de fibras recicladas. E não se esqueça dos acessórios. A Ideal & Co é uma empresa de acessórios em pele curtida com produtos vegetais, naturais de árvores, como a mimosa. O curtume das peles é feito sem qualquer uso de químicos agressivos para o ambiente.

Para os mais novos, One of Us Kids é uma marca para crianças dos 3 meses aos 8 anos que surge com uma proposta de roupa, acessórios e produtos de decoração originais, coerentes com um estilo de vida saudável e sustentável. Esta marca dá a máxima importância a todos os detalhes, desde a matéria-prima até à distribuição, lançando-se com a preocupação de causar o menor impacto ambiental possível.Com peças feitas de algodão 100% biológico, a Le Petit Chiffon cria peças ajustáveis ao corpo da criança, acompanhando o seu crescimento. Tem roupa e acessórios dos 0 aos 6 anos.

Hora da beleza

Apelidadas de "bio-freaks" pelos amigos, Cátia e Rita Curica são as fundadoras da Origanii. Esta surgiu para responder às necessidades de Cátia que sempre teve a pele muito sensível e que apanhava, frequentemente, alergia aos produtos convencionais, aliando o seu amor pelo meio ambiente. Com loja on-line e física (em Lisboa, Porto e Madrid), a Origanii oferece uma variedade de produtos de cosmética biológica para mulheres, homens e bebés, e ainda tratamentos de spa. A Naturessima começou, mais ou menos da mesma forma. Tal como Cátia, Alexandra tem a pele sensível, até que lhe aconselharam a utilização de produtos naturais. Quando começou à procura destes, não encontrou um mercado suficientemente diversificado e, assim, nasceu a Naturessima, uma loja online com produtos 100% naturais e biológicos. A mais recente do grupo, The Green Beauty Concept, criada no ano passado, oferece produtos que obedecem a cinco requisitos. Têm de ser produtos naturais, saudáveis, não tóxicos, cruelty-free, que estejam em harmonia com o planeta e, claro, que funcionem. Neste shop online estão disponíveis marcas de luxo. A Naturativ é uma marca polaca de cosméticos naturais de excelência. Têm como base ingredientes como manteiga de cacau, de karité e de acabate, óleos essenciais de limão, semente de uva, girassol, cera de abelha, entre outros. A Lush tem uma política de sustentabilidade e cruelty-free, dispensando apresentações. Além da loja online, conta ainda com uma loja no Centro Comercial Amoreiras e em Oeiras.

Comer saúde

Aberto há pouco mais de mês, Comoba surge da paixão de três amigos pelo bem comer. Um projeto pessoal com cunho internacional que dá primazia à comida saudável, mas com sabor. Francisco Amaral, um dos sócios, reforça a importância do matcha, importado do Japão e com qualidade garantida. Aberto das 7h30 às 19h30, conta com um menu flexível e sazonal. Flexível porque podemos comer qualquer opção do menu, a qualquer hora do dia, e sazonal porque existe a preocupação de usar produtos biológicos, logo o menu varia consoante as frutas e legumes da época. De forma a conseguir produtos de qualidade e biológicos, Francisco e os sócios fizeram parcerias com produtores locais. No menu há ainda uma variedade de cafés, lattes, sumos, somthies e batidos, burritos, tacos de peixe, bowls e panquecas (inclusive, de matcha). Existe, ainda, a preocupação de ter fornecedores e marcas parceiras que estejam, de alguma forma, relacionada com os sócios. Como a máquina de café Le Marzocco (existem apenas duas em toda a Península Ibérica), café Outpost ou até vestuário Rag & Bone. Mas os pormenores não ficam por aqui. A utilização de papel e plástico é reduzida ao máximo, de forma a diminuir o impacto ambiental. No Comoba, os guardanapos são de linho, bordados à mão por artesões locais. My Mother’s Daughters,localizado no Largo de S. Sebastião, oferece refeições biológicas e saudáveis (inclusive pequeno-almoço e lanche), onde até a decoração é feita com materiais reciclados. Além de restaurante, o The Cru, conta com serviço de take away, uma roulotte, e mercearia. O conceito passa por comer comida orgânica e biológica, sem glúten, açúcar, lactose e alimentos processados. No Ao 26, situado no Chiado, é possível encontrar comida 100% vegetal, tornando-se o sítio ideal para vegetarianos e vegans. O Local destaca-se pela sua criatividade e inovação, no que diz respeito à confecção dos pratos. Aqui é estritamente proibida a entrada de açúcar refinado. Como o próprio nome indica, no Naked, a comidaé servida "ao natural". Um local onde a comida é despida de preconceitos, mas sempre com especial atenção à sua origem. São servidas refeições desde o pequeno-almoço, até ao jantar. Mas as opções não se ficam por aqui. Conheça ainda o Fauna & Flora, e aproveite um belo brunch feito de sugestões saudáveis, num ambiente rodeado de verdes.

Para cozinhar, comer e beber

Porque cozinhar também é um incentivo a uma vida mais saudável, é importante conhecer os locais certos para se fazer compras biológicas. Além de poder comprar produtos biológicos, vegan, sem glúten, entre outros, no Puro Bio, pode ainda aproveitar as vantagens do take away, sempre com pratos saudáveis. Conta também com produtos de maquilhagem e comida para animais. Com 40 lojas espalhadas pelo país, o Celeiro reúne uma variedade de produtos não só vegan, como naturais. O Biomercado oferece produtos que encontramos nos supermercados convencionais, com a vantagem de serem todos biológicos e ecológicos, desde as frutas e legumes, ao peixe e à carne. Não podia ter um nome mais adequado, na Maria Granel levamos apenas o que necessitamos, reduzindo assim o desperdício enquanto se desperta para uma consciência mais sustentável. Nascido de uma consciência ambiental, o Amorbio dispõe de produtos biológicos, resultado de uma agricultura sustentável, consciente, ecológica e amiga do ambiente.