O Sangue na Guelra – Blood n’Guts, um dos projetos da agência Amuse Bouche que desafia jovens chefs a trabalhar em Portugal e no estrangeiro, a cozinhar em nome próprio e a partilhar ideias sobre cozinha, pensou numa atividade especial para 2018. A iniciativa, que se chama Ritz’s Secret Room by Sangue na Guelra, promove uma série limitada de jantares disruptivos, assinados por alguns dos maiores nomes da gastronomia mundial, e vai instalar-se no mais lendário quarto do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa: a Suite Presidencial.

Uma mesa sumptuosa, posta com o espólio da coleção da casa das décadas passadas, a vista panorâmica como pano de fundo e a intimidade extravagante de um quarto de hotel são o cenário desta experiência exclusiva para 20 pessoas. A equipa do chef Pascal Meynard, líder da cozinha do Ritz, improvisa uma linha de montagem e preparação que atravessa corredores, andares e portas secretas. Gabriela Marques, a sommelier residente, veste Storytailors e assume a personagem misteriosa de um filme.

O primeiro jantar acontece a 14 de abril, com carta assinada pelo chef Eneko Atxa, dono do restaurante Azurmendi, com 3 estrelas Michelin, em Espanha. A 25 de abril, é a vez de Alex Atala, dono do D.O.M, com 2 estrelas Michelin, no Brasil. Estão também confirmados Mauro Colagreco (Mirazur, 2 estrelas Michelin, França), em setembro, e Tonõ Perez (Atrio, 2 estrelas Michelin, Espanha), em outubro. Cada jantar será acompanhado de uma coleção de vinhos nacionais e internacionais.

Esta iniciativa surge na sequência do jantar Young Chefs with Guts no restaurante Varando, que aconteceu em maio de 2017. É uma produção Sangue na Guelra, em parceria com o Ritz Four Seasons Hotel Lisboa e com a Manteigaria Silva.