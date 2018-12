Reino Unido pode reverter Brexit unilateralmente

Por Máxima, 11:10

O Tribunal de Justiça da União Europeia decretou esta segunda-feira que o governo do Reino Unido pode reverter de maneira unilateral o Brexit, sem necessitar de aprovação de outros Estados-membro.No dia anterior à votação para o acordo de saída da UE feito pela primeira-ministra britânica, Theresa May, o tribunal europeu realizou um julgamento de emergência no qual refere que "o Reino Unido é livre de revogar unilateralmente a notificação da sua inteção de deixar a União Europeia".A decisão aumenta a esperança da oposição ao Brexit, que pretende um referendo que previna a saída do Reino Unido prevista para 29 de Março do próximo ano.