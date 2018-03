A 14 de março assinala-se o Dia da Incontinência Urinária, sendo este o dia ideal para alertar os portugueses para esta doença, tantas vezes desvalorizada.

Quem sofre de bexiga hiperactiva sente uma necessidade frequente de ir à casa de banho (oito ou mais vezes por dia, ou uma ou mais vezes por noite) e, em alguns casos, perdas acidentais de urina, por não chegar a tempo à casa de banho.





Metade dos doentes experiencia redução significativa da qualidade de vida e sente que esta condiciona a vida social, sexual e familiar. Sabia que 17% dos portugueses, mulheres ou homens, com mais de 40 anos sofre desta doença? Mais, um estudo realizado pela Faculdade de Medicina do Porto concluiu que, cerca de 30% da população portuguesa já referiu sintomas indicativos de bexiga hiperactiva, pelo que a prevalência da patologia pode estar acima da média europeia, actualmente nos 17%. Prevê-se ainda um aumento da doença nos próximos anos, acompanhando o envelhecimento das populações.