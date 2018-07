Assistir a um filme de animação é sinónimo de entrar numa viagem fantástica, onde perdemos a noção do tempo e do espaço, e, sobretudo, da idade que temos. Por alguma razão, The Incredibles 2 – Os Super-Heróis foi o filme da Disney Pixar com um maior número de espectadores de sempre. Foram 14 anos de espera que se converteram em quase 150 mil espectadores nos primeiros quatro dias de exibição. O filme estreou na quinta-feira, 28 de junho, e as expectativas eram altas, muito graças ao primeiro The Incredibles, lançado a 25 de novembro de 2004 e nomeado para quatro Óscares, tendo sido vencedor do Óscar de Melhor Filme de Animação e Melhor Edição de Som.

A Disney não deixa de surpreender e já está agendada nova estreia. O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos tem data marcada para outubro deste ano. O clássico de ballet passa agora para o grande ecrã e conta a história de Clara, interpretada por Mackenzie Foy, e a sua jornada em busca da chave que abre um cofre que contém um presente inestimável. Pelo meio encontra o soldado Phillip (Jayden Fowora-Knight), um grupo de ratos e os regentes que governam os três Reinos: a Terra dos Flocos de Neve, a Terra das Flores e a Terra dos Doces. Clara e Phillip devem enfrentar o sinistro Quarto Reino, lar da tirana Mãe Ginger, protagonizada pela incomparável Helen Mirren. O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos conta ainda com Keira Knightley no papel de Doce Fada. Um filme que promete encantar miúdos e cativar graúdos.

Mas as novidades não ficam por aqui. Também Dumbo estará de volta em março do próximo ano. A adaptação de Tim Burton em live-action conta com nomes como Collin Firth, Eva Green e Michael Keaton.