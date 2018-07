Quatro Amigas e Um Par de Calças em musical

A notícia foi adiantada pelo site Variety e pouco se sabe. Scott Delman, fundador da Blue Spruce Productions, é a mente por detrás da adaptação para musical do filmeQuatro Amigas e Um Par de Calças (de Ken Kwapis), isto porque adquiriu os direitos da sequela. Delman será o produtor da peça.

Inspirado no best seller homónimo de Ann Brashares, o filme teve as participações de Blake Lively, Amber Tamblyn, America Ferrera e Alexis Bledel nos papéis de quatro amigas que estão prestes a separar-se no verão e pela primeira vez nas suas vidas. Quando cada uma segue o seu caminho, decidem partilhar um par de calças de ganga que assenta na perfeição nas quatro, apesar dos seus corpos serem totalmente diferentes. A longa-metragem estreou em 2005 e, três anos mais tarde, as aventuras do grupo de amigas tiveram direito a um segundo filme com as mesmas protagonistas, mas dessa vez realizado por uma mulher, Sanaa Hamri. Ao todo, a sequela rendeu mais de 86 milhões de dólares, qualquer coisa como, 74 milhões de euros.

Muitos dos pormenores do musical não são conhecidos, como, por exemplo, o elenco ou a data de estreia.